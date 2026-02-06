NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CSG Systems International-Aktien verdienen können.

Am 06.02.2016 wurde die CSG Systems International-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CSG Systems International-Anteile bei 37,59 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die CSG Systems International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,603 CSG Systems International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 79,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 124,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,45 Prozent angezogen.

CSG Systems International war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at