NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CSG Systems International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das CSG Systems International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 38,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 259,943 CSG Systems International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 748,64 USD, da sich der Wert eines CSG Systems International-Anteils am 05.03.2026 auf 79,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107,49 Prozent angewachsen.

CSG Systems International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at