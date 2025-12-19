CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CSG Systems International-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 19.12.2024 wurde das CSG Systems International-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen CSG Systems International-Anteile an diesem Tag bei 51,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das CSG Systems International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,436 CSG Systems International-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 77,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 496,99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,70 Prozent vermehrt.
Der CSG Systems International-Wert an der Börse wurde auf 2,20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
