CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|Investmentbeispiel
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CSG Systems International von vor 3 Jahren verdient
Am 20.03.2023 wurde das CSG Systems International-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18,804 CSG Systems International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.03.2026 auf 79,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 499,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,92 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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