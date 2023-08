NASDAQ Composite Index-Wert Cutera-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cutera verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cutera-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Cutera-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,51 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cutera-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,044 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Cutera-Aktie auf 11,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214,63 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 214,63 USD entspricht einer negativen Performance von 78,54 Prozent.

Der Cutera-Wert an der Börse wurde auf 245,22 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

