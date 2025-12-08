NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Daktronics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Daktronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,965 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 192,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,00 Prozent angezogen.

Am Markt war Daktronics jüngst 847,94 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at