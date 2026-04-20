Daktronics Aktie

Daktronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Frühe Anlage 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Daktronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Daktronics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Daktronics-Anteile an diesem Tag 6,30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Daktronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15,873 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 312,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,67 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 212,22 Prozent gesteigert.

Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 951,24 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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