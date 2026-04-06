Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Lohnendes Daktronics-Investment? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Daktronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.04.2025 wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Daktronics-Aktie 11,61 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,133 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 19,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 694,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,42 Prozent.

Daktronics wurde am Markt mit 952,99 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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