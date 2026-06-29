Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Profitabler Daktronics-Einstieg?
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Daktronics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Daktronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,59 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64,144 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 19,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 252,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,27 Prozent gesteigert.
Daktronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 942,92 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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