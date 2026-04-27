NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Daktronics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Daktronics-Aktie an diesem Tag bei 8,72 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,679 Daktronics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 19,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 290,14 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 129,01 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Daktronics eine Marktkapitalisierung von 965,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at