WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

Rentable Daktronics-Anlage? 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Daktronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 356,852 Daktronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (25,78 USD), wäre das Investment nun 34 979,65 USD wert. Damit wäre die Investition um 249,80 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Daktronics eine Marktkapitalisierung von 1,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

