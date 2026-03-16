Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Performance im Blick
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Daktronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 208,333 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.03.2026 4 192,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 319,27 Prozent gesteigert.
Daktronics war somit zuletzt am Markt 977,36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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