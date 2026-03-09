NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Daktronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Daktronics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,70 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,874 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.03.2026 172,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,83 Prozent zugenommen.

Am Markt war Daktronics jüngst 1,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at