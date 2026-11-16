Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Frühe Anlage
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor einem Jahr abgeworfen
Die Daktronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Daktronics-Anteile bei 18,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,333 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 102,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,26 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 102,72 USD entspricht einer Performance von +2,72 Prozent.
Insgesamt war Daktronics zuletzt 924,92 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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