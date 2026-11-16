Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Frühe Anlage 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daktronics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Daktronics-Aktien gewesen.

Die Daktronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Daktronics-Anteile bei 18,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,333 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 102,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,26 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 102,72 USD entspricht einer Performance von +2,72 Prozent.

Insgesamt war Daktronics zuletzt 924,92 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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