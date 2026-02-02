NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Daktronics-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Daktronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Daktronics-Aktie bei 7,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 132,979 Daktronics-Papiere. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 30.01.2026 3 078,46 USD wert, da der Schlussstand 23,15 USD betrug. Mit einer Performance von +207,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Daktronics einen Börsenwert von 1,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at