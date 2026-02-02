Daktronics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Daktronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Daktronics-Aktie bei 7,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 132,979 Daktronics-Papiere. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 30.01.2026 3 078,46 USD wert, da der Schlussstand 23,15 USD betrug. Mit einer Performance von +207,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Daktronics einen Börsenwert von 1,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
