NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daktronics-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 311,258 Daktronics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 71 821,19 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 16.01.2026 auf 21,69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 618,21 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Daktronics eine Börsenbewertung in Höhe von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at