Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Lohnender Daktronics-Einstieg? 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Daktronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Der Schlusskurs der Daktronics-Anteile betrug an diesem Tag 5,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,018 Daktronics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 17,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 223,60 Prozent vermehrt.

Am Markt war Daktronics jüngst 864,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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