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Daktronics Aktie

Daktronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Profitabler Daktronics-Einstieg? 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daktronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Daktronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Daktronics-Anteile an diesem Tag 8,09 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,361 Daktronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Daktronics-Aktie auf 19,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237,95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 137,95 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Daktronics eine Marktkapitalisierung von 925,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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