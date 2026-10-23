NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Deckers Outdoor-Papier letztlich bei 9,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Deckers Outdoor-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 108,033 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94 493,07 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 22.10.2026 auf 85,28 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 844,93 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Deckers Outdoor betrug jüngst 11,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at