NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Deckers Outdoor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Deckers Outdoor-Papier 63,44 USD wert. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,576 Deckers Outdoor-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,70 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 25.06.2026 auf 102,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,70 Prozent angewachsen.

Der Deckers Outdoor-Wert an der Börse wurde auf 14,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at