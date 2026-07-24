Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Langfristige Investition
|
24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 67,65 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 14,781 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 422,40 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 23.07.2026 auf 96,23 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 42,24 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 14,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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