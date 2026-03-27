NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Deckers Outdoor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 74,69 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 133,887 Deckers Outdoor-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Anteile wären am 26.03.2026 12 543,85 USD wert, da der Schlussstand 93,69 USD betrug. Mit einer Performance von +25,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Deckers Outdoor zuletzt 13,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at