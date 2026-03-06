NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 189,639 Deckers Outdoor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Deckers Outdoor-Aktie auf 107,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 401,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104,01 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich jüngst auf 15,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at