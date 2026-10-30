Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Profitable Deckers Outdoor-Investition?
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30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Deckers Outdoor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Deckers Outdoor-Aktie bei 80,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Deckers Outdoor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,236 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Deckers Outdoor-Aktie auf 82,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 11,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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