Deckers Outdoor Aktie

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WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Langfristige Anlage 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Deckers Outdoor-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 85,45 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,023 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 109,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 768,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,68 Prozent vermehrt.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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