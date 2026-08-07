Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Frühes Investment
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Deckers Outdoor-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Deckers Outdoor-Aktie an diesem Tag bei 101,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Deckers Outdoor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,981 Deckers Outdoor-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 97,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,05 USD wert. Mit einer Performance von -3,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Deckers Outdoor-Wert an der Börse wurde auf 13,57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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