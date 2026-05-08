NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deckers Outdoor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Deckers Outdoor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Deckers Outdoor-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Deckers Outdoor-Anteile 9,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 064,585 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.05.2026 auf 102,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109 354,19 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 993,54 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Deckers Outdoor zuletzt 14,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at