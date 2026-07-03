NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deckers Outdoor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deckers Outdoor gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deckers Outdoor-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 9,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,609 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 104,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 846,83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 984,68 Prozent.

Deckers Outdoor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at