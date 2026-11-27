So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,469 Deckers Outdoor-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (85,56 USD), wäre das Investment nun 981,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 11,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at