NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Deckers Outdoor-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 218,57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 45,752 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 649,31 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 22.01.2026 auf 101,62 USD belief. Das entspricht einem Minus von 53,51 Prozent.
Der Deckers Outdoor-Wert an der Börse wurde auf 14,87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
