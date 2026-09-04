Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Profitables Deckers Outdoor-Investment?
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Deckers Outdoor-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 123,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,070 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 84,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 681,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,81 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Deckers Outdoor betrug jüngst 11,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.
|
04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.at)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deckers Outdoor Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deckers Outdoor Corp.
|73,78
|1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.