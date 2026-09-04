Deckers Outdoor Aktie

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WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Profitables Deckers Outdoor-Investment? 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Deckers Outdoor-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 123,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,070 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 84,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 681,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,81 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Deckers Outdoor betrug jüngst 11,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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