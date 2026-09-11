NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Deckers Outdoor-Papier an diesem Tag bei 89,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 111,680 Deckers Outdoor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 920,99 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 10.09.2026 auf 79,88 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at