DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Lukrative DENTSPLY SIRONA-Anlage?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 07.10.2023 wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 32,48 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 307,882 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Papiere wären am 06.10.2026 2 623,15 USD wert, da der Schlussstand 8,52 USD betrug. Mit einer Performance von -73,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von DENTSPLY SIRONA betrug jüngst 1,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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