NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,423 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (9,73 USD), wäre das Investment nun 33,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 66,69 Prozent vermindert.

DENTSPLY SIRONA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at