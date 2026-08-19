DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Profitables DENTSPLY SIRONA-Investment?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DENTSPLY SIRONA-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,700 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,54 USD wert. Mit einer Performance von -81,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 2,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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