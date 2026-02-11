NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DENTSPLY SIRONA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit DENTSPLY SIRONA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 56,51 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 17,696 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 13,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,51 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 246,51 USD entspricht einer negativen Performance von 75,35 Prozent.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 2,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at