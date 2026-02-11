DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|DENTSPLY SIRONA-Investition im Blick
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit DENTSPLY SIRONA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 56,51 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 17,696 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 13,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,51 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 246,51 USD entspricht einer negativen Performance von 75,35 Prozent.
Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 2,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc
Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DENTSPLY SIRONA Inc
|11,49
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.