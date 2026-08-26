DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

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Rentable DENTSPLY SIRONA-Investition? 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren DENTSPLY SIRONA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.08.2016 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 61,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, befänden sich nun 162,973 DENTSPLY SIRONA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 787,81 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 25.08.2026 auf 10,97 USD belief. Damit wäre die Investition um 82,12 Prozent gesunken.

Alle DENTSPLY SIRONA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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