DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Rentable DENTSPLY SIRONA-Investition?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren verloren
Am 26.08.2016 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 61,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, befänden sich nun 162,973 DENTSPLY SIRONA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 787,81 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 25.08.2026 auf 10,97 USD belief. Damit wäre die Investition um 82,12 Prozent gesunken.
Alle DENTSPLY SIRONA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DENTSPLY SIRONA Inc
|9,35
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.