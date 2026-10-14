DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

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DENTSPLY SIRONA-Investition im Blick 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag 56,95 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,756 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Aktien wären am 13.10.2026 14,93 USD wert, da der Schlussstand 8,51 USD betrug. Mit einer Performance von -85,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

DENTSPLY SIRONA wurde am Markt mit 1,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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