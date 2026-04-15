DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Hochrechnung
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers betrug an diesem Tag 12,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 79,681 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.04.2026 auf 12,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,63 Prozent eingebüßt.
DENTSPLY SIRONA war somit zuletzt am Markt 2,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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