NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DENTSPLY SIRONA-Aktien gewesen.

Am 28.01.2023 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 37,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 270,270 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.01.2026 3 451,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,77 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,49 Prozent verringert.

Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 2,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

