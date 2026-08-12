DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Langfristige Investition
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.08.2023 wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,577 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (11,61 USD), wäre die Investition nun 29,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 70,09 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte DENTSPLY SIRONA einen Börsenwert von 2,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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