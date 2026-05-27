DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Langfristige Investition
|
27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,042 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Aktie auf 9,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -84,97 Prozent.
Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 2,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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