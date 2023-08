NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in DENTSPLY SIRONA eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.

Das DENTSPLY SIRONA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,246 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 37,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,43 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 15,57 Prozent.

Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 8,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at