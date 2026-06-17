NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in DENTSPLY SIRONA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem DENTSPLY SIRONA-Papier statt. Der Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,170 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 10,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,70 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für DENTSPLY SIRONA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at