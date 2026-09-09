NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 36,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,778 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 10,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 305,28 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 305,28 USD, was einer negativen Performance von 69,47 Prozent entspricht.

DENTSPLY SIRONA wurde am Markt mit 2,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at