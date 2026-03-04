NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.03.2021 wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 58,71 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,033 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.03.2026 gerechnet (13,30 USD), wäre die Investition nun 226,54 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,35 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at