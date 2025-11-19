DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

Lukrativer DENTSPLY SIRONA-Einstieg? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DENTSPLY SIRONA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investierten, hätten nun 163,693 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2025 1 679,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 83,21 Prozent.

DENTSPLY SIRONA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

