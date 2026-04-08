DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Rentable DENTSPLY SIRONA-Anlage?
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,72 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,674 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 19,29 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 07.04.2026 auf 11,52 USD belief. Mit einer Performance von -80,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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