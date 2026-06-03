NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DENTSPLY SIRONA gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem DENTSPLY SIRONA-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,65 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investierten, hätten nun 159,617 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 569,03 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 02.06.2026 auf 9,83 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 1 569,03 USD, was einer negativen Performance von 84,31 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at