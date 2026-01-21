NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das DENTSPLY SIRONA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,96 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,743 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 635,55 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 20.01.2026 auf 12,05 USD belief. Mit einer Performance von -36,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

DENTSPLY SIRONA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at