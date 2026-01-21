DENTSPLY SIRONA Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr bedeutet
Das DENTSPLY SIRONA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,96 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,743 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 635,55 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 20.01.2026 auf 12,05 USD belief. Mit einer Performance von -36,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
DENTSPLY SIRONA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
